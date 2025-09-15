Emblemático restaurante del centro de Santiago cierra definitivamente: “Con el dolor de mi alma...”

En los últimos días un restaurante en el centro de Santiago dijo adiós para siempre.

Tras seis años de funcionamiento como uno de los mejores lugares para disfrutar de la comida asiática, Pollo Chang, en Merced 635, bajó la cortina.

Toda la situación fue explicada a través de las redes sociales del recinto.

“Hola a todos, soy Ming (la primera vez que me presento y, sin embargo, es en el último día)”, se lee en el post.

“No puedo continuar con la operación de la tienda, y quiero informarles que nuestro local ya ha cerrado...”, sumó.

Según la misma publicación, Ming sufrió “una grave enfermedad” que no le permitió seguir operando. “Ahora me encuentro en recuperación", informó.

“Más adelante habrá otro dueño con su propio negocio, y esperamos que también puedan brindarle su apoyo”, planteó.

“En los días venideros, quizá me dedique a compartir mi vida en línea, grabando objetos asiáticos y aspectos interesantes sobre las diferencias culturales entre Asia y Sudamérica”, dice el texto.

“Con el dolor de mi alma leo esta noticia“, ”Me encantaba ir ahí con mi mejor amigo a comprar tecitos“, ”Fue muy triste ver que ya no estaban" y “Gracias por todo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron por parte de los comensales habituales.

“¡Un final con cierta tristeza es también el comienzo de una nueva esperanza!“, concluyeron desde Pollo Chang.