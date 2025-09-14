;

Cómo hacer fotos Polaroid con famosos: la nueva tendencia con IA que domina en las redes sociales

Conoce aquí la guía paso a paso para crear tu propio meet and greet con inteligencia artificial.

Javier Méndez

Basta con recorrer brevemente las redes sociales para notar la nueva tendencia que ha conquistado numerosas cuentas.

“Los envidiosos dirán que es IA”, escriben algunos usuarios que han publicado fotografías abrazados a diversos famosos.

Evidentemente, no se trata de un meet and greet ni de amigos del círculo más cercano a la estrella del momento.

Simplemente, son creaciones realizadas con Gemini, la plataforma desarrollada por Google.

Aquellos que quieran la suya no necesitan ser expertos en tecnología. El proceso es tan simple como cuando los internautas empezaron a transformar fotos suyas en ilustraciones inspiradas en Studio Gihbli.

Cómo crear fotos tipo Polaroid con famosos, paso a paso

En primer lugar, las personas deben ingresar al sitio web de Gemini (pinchando aquí), plataforma que está disponible en navegadores y apps de teléfonos.

Una vez que se ha iniciado sesión con una cuenta de correo electrónico, hay que cargar las imágenes en el sistema.

Por ejemplo, se puede subir una captura del usuario y otra del famoso, para luego escribir un prompt, o indicación en texto, y enviarlo.

Un ejemplo podría ser:

“Genera una imagen estilo Polaroid en la que las personas de las fotos aparezcan abrazadas. No cambies los rostros. Quiero que la foto tenga un aire retro, con bordes blancos clásicos de Polaroid, colores un poco deslavados y luz tipo flash de cámara instantánea. Haz que parezca una fotografía casual, como un recuerdo real de un meet and greet. Que el fondo sea una cortina blanca”.

Es posible agregar todo tipo de información para detallar poses, colores de la luz e incluso la ropa que se viste. Pero ojo, a veces se tiene que intentar más de una vez para lograr el resultado. La IA no genera rostros de personas famosos por si sola.

