“Cuando subo las escaleras me quedo sin aliento”: Así es la vida de Usain Bolt a ocho años de su retiro profesional

En el marco del Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio entre el 13 y 21 de septiembre, diversos exponentes del mundo se han reunido para la cita planetaria de dicho deporte.

Bajo ese contexto, alguien que se robó las miradas, fue la leyenda del atletismo: Usain Bolt. El jamaicano, múltiple campeón olímpico, fue uno de los invitados estelares al certamen.

Algo que llamó poderosamente la atención fue su cambio de aspecto, el cual va de la mano con su nuevo estilo de vida a ocho años desde que se retiró de la actividad.

La nueva vida de Usain Bolt fuera de la pista

Según a dado a conocer en diversas entrevistas, el exdeportista de 39 años se ha abocado durante los últimos 8 años a su familia.

En diálogo con The Telegraph, Bolt comentó que si bien entrena de vez en cuando, ya no lo hace ni de cerca con la frecuencia que lo hacía en su etapa como profesional.

“No soy fanático, pero creo que ahora que he estado fuera por un tiempo, tengo que comenzar a correr porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento“, manifestó.

En esa misma entrevista, el jamaicano relató que “normalmente, me despierto justo a tiempo para despedir a los niños y llevarlos a la escuela. Y luego depende de lo que tenga que hacer“.

Por otro lado, además de ser un padre de familia, Bolt está centrado en el mundo de los negocios y es embajador de algunas marcas. “Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo series y me relajo hasta que llegan los niños“, describió.

A continuación, algunas fotografías actuales de Usain Bolt: