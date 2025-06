Atleta de Jamaica concreta la mejor marca en los 100 metros planos desde el retiro de Usain Bolt

Kishane Thompson 🇯🇲 storms to a PB & World Lead of 9.75s (0.8) to win the Jamaican 100m title!



Now 6th fastest man all-time!!!🔥🔥



🥈 Oblique Seville 9.83

🥉 Ackeem Blake 9.88 pic.twitter.com/v5J8s6CDIy