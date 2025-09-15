Los partidos de ida de 4tos de final por la Copa Sudamericana / Buda Mendes

En plena semana de Fiestas Patrias para nuestro país, la acción de continental de Conmebol regresa: se juegan los 4tos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Por la segunda mitad de la gloria, ocho equipos buscan tomar la corona que dejó disponible Racing Club de Avellaneda, y dentro de ellos está la Universidad de Chile.

La acción de los partidos de ida comenzará este martes 17 de septiembre en Buenos Aires. Lanús recibe la visita de Fluminense.

Al día siguiente habrá dos encuentros. Primero, Bolívar será local en La Paz ante Atlético Mineiro, y más tarde, Independiente del Valle se verá las caras con Once Caldas en Quito.

Finalmente, el jueves 18 de septiembre, Alianza Lima y la Universidad de Chile cerrarán la primera ronda de partidos. Desde las 21:30 horas, en la capital peruana, los ‘Íntimos’ recibirán la visita del ‘Romántico Viajero’.

4tos de final IDA, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por la ronda de los ocho mejores los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 16 de septiembre

21.30 hrs | Lanús vs. Fluminense | Estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 17 de septiembre

19:00 hrs | Bolívar vs. Atlético Mineiro | Estadio Hernando Siles

| 21.30 hrs | Independiente del Valle vs. Once Caldas | Estadio Ciudad Deportiva IDV

Jueves 18 de septiembre