Bárbara Figueroa e inhabilitación de Jadue: “No es materia sobre la cual Jara deba pronunciarse”

Durante este lunes, la secretaria general del Partido Comunista e integrante del comando de Jeannette Jara, Bárbara Figueroa, afirmó que la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) respecto a Daniel Jadue no tendrá consecuencias en la candidatura oficialista.

El Tricel resolvió dejar fuera de las elecciones parlamentarias al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de acoger un reclamo que apuntaba a la causa penal en su contra, lo que suspende su derecho a sufragio según la Constitución.

Ante este escenario, Figueroa, sostuvo que una eventual acción internacional de Jadue sería de carácter personal. “Las acciones, a esta altura, van a ser individuales y, por lo tanto, nosotros vamos a acompañar en las definiciones que tome respecto a esta materia”, indicó.

La dirigenta aclaró que el caso no afecta a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta fue una presentación que hizo la derecha. Entendemos que, probablemente, es parte de la estrategia para garantizar la electividad del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez”, afirmó.

En esa línea, comentó que “no tendría por qué ser una materia sobre la cual deba pronunciarse la candidata. Este es un tema particular que hemos asumido y planteado desde siempre”.

“Hay que respetar”

Sobre las declaraciones de Jara —quien recalcó que “hay que respetar lo que los tribunales han determinado”—, Figueroa sostuvo que no existen diferencias dentro del partido.

“No hay contradicción. Es lógico que ella planteara el punto. Insistir en que es un debate con la candidata es no hacerse cargo de que lo que ocurre es que la derecha no quiere competencia y, por vía administrativa, trató de bajar a un candidato”, concluyó.