Alejandro Camargo aborda el receso del Campeonato Nacional con Coquimbo en el liderato: “La idea es no irnos de vacaciones”

El volante de los “Piratas” conversó con ADN Deportes.

Daniel Ramírez

Alejandro Camargo, volante de Coquimbo Unido, conversó con Los Tenores este lunes y abordó la tremenda campaña que tiene a su equipo muy cerca de lograr el título del Campeonato Nacional 2025.

“Trato de vivir este momento de forma tranquila, pero a la vez disfrutando y siendo consciente de que estamos generando mucha ilusión en la gente y en nosotros mismos. Nos estamos jugando mucho”, indicó el mediocampista argentino.

En la misma línea, señaló las claves para afrontar las fechas que quedan: “Tenemos que manejar la presión y no creernos más que el rival que tenemos al frente”.

Los “Piratas” llevan 11 triunfos seguidos en el torneo local y desde abril que no pierden un partido del campeonato. Al respecto, Camargo destacó: “En muchos partidos, las soluciones han venido desde el banco, eso habla bien del entrenador, quien decide cuándo hacer los cambios, y también del jugador que entra, que lo hace igual o mejor que el jugador que sale”.

Respecto a la posibilidad de que Coquimbo Unido salga campeón anticipadamente, el volante fue claro: “No pensamos más allá. Después del receso tendremos un partido súper importante con Colo Colo. Pensar más allá es innecesario, porque vamos partido a partido. No nos sirve aventurarnos en algo cuando aún quedan fechas por jugar”.

Además, Alejandro Camargo se refirió al largo receso del Campeonato Nacional por las Fiestas Patrias y por el Mundial Sub 20. “Nos pasaron un calendario de entrenamiento y una minuta de alimentación. Pasaré unos días en Argentina, donde tengo lugares para salir a correr e ir al gimnasio”, comentó.

Asimismo, el mediocampista remarcó: “La idea es no irnos de vacaciones, más bien es un tiempo para despejar la mente y volver con las pilas más recargadas. Esto también nos servirá para recuperarnos de las molestias físicas”.

