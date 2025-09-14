Trabajadora municipal cayó en cámara subterránea sin tapa en Renca

Santiago

Una vecina de Renca, identificada como Juana, cayó cerca de tres metros dentro de una cámara subterránea mientras realizaba labores de aseo y ornato para el municipio.

El espacio, perteneciente a Enel, no contaba con su tapa original, la que había sido reemplazada por una débil tabla de madera que no resistió su peso.

La mujer sufrió serias lesiones y fue trasladada de urgencia a la Mutual de Seguridad. Desde Enel denunciaron que la tapa habría sido robada, asegurando que tras conocerse el hecho repusieron la cubierta y la sellaron para evitar nuevos accidentes.

Declaraciones desde la Municipalidad de Renca

El alcalde subrogante de Renca, Julián Gallardo, señaló que se coordinarán con la empresa eléctrica para revisar toda la infraestructura de la comuna. “Vamos a iniciar un trabajo coordinado con Enel para asegurarnos de que este hecho no vuelva a repetirse” , afirmó.

Cabe destacar que, el caso visibilizó un problema mayor: el robo de tapas de cámaras y de cables eléctricos en distintas zonas del país. Según Empresas Eléctricas AG, solo en el primer semestre de 2025 se han registrado más de 1.560 casos, lo que equivale a un robo cada tres horas.