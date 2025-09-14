Presidente Boric tras Te Deum Evangélico en Puente Alto: “El amor que ustedes profesan por nuestra patria es algo sano”
El Mandatario asistió al tradicional acto religioso junto a autoridades y candidatos presidenciales, enviando un mensaje de orgullo y esperanza para estas Fiestas Patrias.
Santiago
El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó este domingo 14 de septiembre del tradicional Te Deum Evangélico, realizado en la Iglesia Metodista Pentecostal de Puente Alto.
A la actividad asistieron también el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y varios candidatos presidenciales, entre ellos Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Tras la ceremonia, Boric expresó su agradecimiento hacia la comunidad: “Expresan no solo por lo que creen (comunidad evangélica), sino también por Chile. Y eso, como Presidente de todos los chilenos y las chilenas, lo agradezco muchísimo. Recorriendo incluso los pueblos más pequeños, había alguien de la comunidad evangélica construyendo una iglesia y entregando un mensaje de paz y amor”.
El mandatario agregó: “Esto le hace bien a Chile, independiente de las diferencias, que son legítimas en democracia, creo que el amor que ustedes profesan por nuestra patria es algo sano y que yo agradezco y valoro mucho”.
Finalmente, se dirigió a la ciudadanía con un mensaje de unidad y esperanza para las Fiestas Patrias: “Un abrazo. Espero que este 18 de septiembre se exprese ese amor profundo y orgullo por el país. Soy orgulloso de Chile, optimista de su futuro, y espero poder contagiar a todo mi pueblo”.
Cabe destacar que, el Presidente Boric continuará con una agenda cargada de actividades oficiales: el martes 17 inaugurará la Fonda Oficial en el Parque O’Higgins; el miércoles 18 encabezará un acto en La Moneda y asistirá al Te Deum Ecuménico en la catedral de Santiago; y el jueves 19 participará en la Parada Militar.