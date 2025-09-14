Natalia “Arenita” Rodríguez vuelve a la televisión: participará en nuevo reality El Internado

Natalia Rodríguez, recordada por su paso como “Arenita” en la televisión juvenil, fue confirmada como parte del elenco de El Internado, el nuevo reality de Mega.

La exfigura de Yingo aseguró que este regreso lo enfrenta como una oportunidad para reencontrarse con la audiencia y mostrar un lado distinto:

“Quiero ser un referente que inspire, que pueda abrir conversaciones y mostrar que uno puede evolucionar”, señaló.

Además, recalcó que no irá a pasar desapercibida: “Voy a competir con todas mis fuerzas. Soy directa, sin doble cara: o me quieres o no me soportas, pero siempre voy de frente”, enfatizó.

Rodríguez también adelantó que la convivencia podría ser un desafío por su carácter exigente en temas de higiene y orden en la cocina. Sin embargo, dijo estar dispuesta a aprender: “Entro con una mente abierta y la humildad para adquirir cosas nuevas”.

La distancia con su familia en Dinamarca es, según ella, uno de los factores que más le pesará dentro de la experiencia.

Aun así, promete que su participación no dejará indiferente a nadie y que volverá a dar que hablar, tal como lo hizo en su época como ícono de la cultura Pokemona y reina de Fotolog.