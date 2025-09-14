Muere famoso actor de teleseries: pasó sus últimos días en casa de reposo / artisteer

El mundo del espectáculo está de luto. Esta semana se informó la muerte de Leopoldo “Polo” Salazar, actor mexicano con una amplia trayectoria, sobre todo en las teleseries.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de una publicación en sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Leopoldo “Polo” Salazar“, escribieron junto a una foto del artista.

“(Fue) reconocido por su trabajo dentro de la industria cinematográfica, algunas de sus películas fueron La marca del gavilán, Los amigos y Cascabel", recordaron desde la sociedad.

Por lo demás, su nombre también apareció en la pantalla chica en el clásico espacio Mujer, casos de la vida real.

Según detalló Infobae, Salazar pasó sus últimos días en la Casa del Actor IAP Mario Moreno, una institución específicamente dedica al cuidado de artistas retirados.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI (...) ¡Descanse en paz!“,

“El legado de Polo Salazar trasciende la pantalla. Su paso por la televisión, el cine y las telenovelas dejó una huella en la memoria colectiva y en la historia de la industria del entretenimiento en México”, reseñó Infobae.