Ministro Pizarro aborda las estrictas medidas de seguridad para la Supercopa: “La situación obliga a ir tomando nuevas medidas”

En la previa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, atendió a los medios y abordó las estrictas medidas de seguridad dispuestas para el partido de este domingo en el estadio Santa Laura.

Con el fin de evitar incidentes, la ANFP limitó la venta de entradas a integrantes de los clubes involucrados, jóvenes del fútbol formativo y fanáticos mayores de 55 años. Además, se fijó un aforo de apenas 9.950 espectadores.

Al respecto, el titular de la cartera de Deportes señaló que “hoy había una complejidad, como todos saben, con motivo del Mundial Sub 20. El Estadio Nacional no está disponible y otros recintos cercano tampoco, por la misma razón”.

“Entonces hay que ajustar estas condiciones y en ese aspecto la autoridad también ha ido considerando cuáles pueden ser mecanismos que faciliten el desarrollar la actividad y, como insisto, terminar un partido que viene con un desfase de temporalidad bien importante", agregó.

En esa línea, Pizarro remarcó que “el ideal es llegar a la práctica en condiciones distintas, pero la situación obliga a ir tomando nuevas medidas e irlas ajustando. En algunos casos tiene que ver con el recinto, el horario, el día del partido, el aforo o las actividades que en simultaneidad se están desarrollando en una región. Esos son los datos que evidentemente la autoridad tiene que considerar".

“Cuando uno tiene que pensar en los eventos, ve la multiplicidad de eventos que se están generando. Adicionalmente, cómo algunos eventos han tenido antecedentes previos y también cuáles son las características de cada recinto. Nosotros lo vivimos periódicamente en el Parque del Estadio Nacional, tanto en los recitales, los eventos artísticos, culturales, como también los deportivos. Y también dentro de protocolos que tanto a nivel de la competencia local o de los eventos internacionales traen necesidad de ajustes", complementó.

Además, sobre la reducción de aforo para la Supercopa, el ministro del Deporte remarcó que “no lo miraría desde la perspectiva de avance, lo miraría un poco respecto de cuál es la condición que hay, el recinto y las situaciones que ya compartíamos”.

“Por lo tanto, habrá que seguir profundizando para los eventos futuros que vengan también y a mí particularmente me interesaba mucho vivir esta experiencia de ingreso a través del registro facial, porque es una situación en la cual vamos a ir cambiando también todos en lo que es la accesibilidad a los diferentes eventos deportivos", concluyó.