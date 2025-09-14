Matías Zaldivia tras coronarse campeón de la Supercopa con la U: “Teníamos la espina por lo que pasó en el último Superclásico”

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, tomó la palabra tras vencer a Colo Colo y coronarse campeón de la Supercopa 2025 este domingo.

“Estoy contento, es un título más. Si bien, el partido estuvo un poco manoseado durante la semana, nos confirmaron dos días antes que se iba a jugar, fue un poco raro, pero teníamos la espina de lo que había pasado en el último Superclásico. Lo jugamos con muchas ansias y sabíamos que 11 contra 11 somos superiores”, señaló el zaguero de la U en zona mixta.

“Casi no se puede festejar este título, porque tenemos que descansar y el martes viajaremos a Perú, donde jugaremos un partido muy duro”, comentó Zaldivia de cara al duelo contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“No sé si somos favoritos, pero nos tenemos mucha confianza. Los equipos que siguen en la copa son muy parecidos en nivel. Hay que ir con mucha fe en que se puede ganar”, agregó el defensor azul.

Por último, Matías Zaldivia abordó la amplia ventaja que sacó Coquimbo Unido en la lucha por el título del Campeonato Nacional. “Mientras nos den las matemáticas, nosotros vamos a luchar hasta el final. Sabemos que hay muchos puntos de diferencia, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Nosotros tenemos que ganar nuestros partidos y esperar que Coquimbo pierda”, concluyó.