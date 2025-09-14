;

Matías Zaldivia tras coronarse campeón de la Supercopa con la U: “Teníamos la espina por lo que pasó en el último Superclásico”

El defensa azul valoró el título y anticipó el duelo contra Alianza Lima por Copa Sudamericana. “Hay que ir con mucha fe en que se puede ganar”, aseguró.

Daniel Ramírez

@udechileoficial

@udechileoficial

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, tomó la palabra tras vencer a Colo Colo y coronarse campeón de la Supercopa 2025 este domingo.

“Estoy contento, es un título más. Si bien, el partido estuvo un poco manoseado durante la semana, nos confirmaron dos días antes que se iba a jugar, fue un poco raro, pero teníamos la espina de lo que había pasado en el último Superclásico. Lo jugamos con muchas ansias y sabíamos que 11 contra 11 somos superiores”, señaló el zaguero de la U en zona mixta.

“Casi no se puede festejar este título, porque tenemos que descansar y el martes viajaremos a Perú, donde jugaremos un partido muy duro”, comentó Zaldivia de cara al duelo contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“No sé si somos favoritos, pero nos tenemos mucha confianza. Los equipos que siguen en la copa son muy parecidos en nivel. Hay que ir con mucha fe en que se puede ganar”, agregó el defensor azul.

Por último, Matías Zaldivia abordó la amplia ventaja que sacó Coquimbo Unido en la lucha por el título del Campeonato Nacional. “Mientras nos den las matemáticas, nosotros vamos a luchar hasta el final. Sabemos que hay muchos puntos de diferencia, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Nosotros tenemos que ganar nuestros partidos y esperar que Coquimbo pierda”, concluyó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad