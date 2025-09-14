Hombre muere tras ser atropellado por microbús en Maipú

Santiago

Un hombre chileno de alrededor de 40 años murió la noche del viernes en Maipú, luego de ser atropellado por un microbús de la línea 102 de la Red Metropolitana de Movilidad en Camino a Rinconada, cercano a la Ruta del Sol.

Carabineros confirmó que la víctima se desplazaba a pie cuando ocurrió el accidente, pese a que en el lugar se halló un triciclo cercano.

El teniente Alejandro Lizama explicó que se trata de una vía “inusual, sin tránsito habilitado para peatones” , lo que obliga a vecinos a caminar por la calzada.

Un testigo relató que la micro habría arrastrado al afectado cerca de 30 metros, mientras que otras dos personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito detuvo al conductor del bus, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Las circunstancias exactas del hecho serán esclarecidas por las diligencias en curso.