;

Hombre muere tras ser atropellado por microbús en Maipú

El accidente ocurrió en Camino a Rinconada, en un sector sin veredas habilitadas para peatones.

Verónica Villalobos

Hombre muere tras ser atropellado por microbús en Maipú

Santiago

Un hombre chileno de alrededor de 40 años murió la noche del viernes en Maipú, luego de ser atropellado por un microbús de la línea 102 de la Red Metropolitana de Movilidad en Camino a Rinconada, cercano a la Ruta del Sol.

Carabineros confirmó que la víctima se desplazaba a pie cuando ocurrió el accidente, pese a que en el lugar se halló un triciclo cercano.

Revisa también

ADN

El teniente Alejandro Lizama explicó que se trata de una vía “inusual, sin tránsito habilitado para peatones”, lo que obliga a vecinos a caminar por la calzada.

Un testigo relató que la micro habría arrastrado al afectado cerca de 30 metros, mientras que otras dos personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito detuvo al conductor del bus, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Las circunstancias exactas del hecho serán esclarecidas por las diligencias en curso.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad