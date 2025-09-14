Filtración de video íntimo de Nelson Mauri: este fue el antes y después tras el escándalo

Hace unos años, Nelson Mauri, exbailarín de Rojo, se convirtió en uno de los nombres más comentados de la farándula chilena luego de que un video íntimo suyo se filtrara en internet.

En julio de 2018, el registro mostró a Mauri en un encuentro privado con un joven cuya identidad se reveló días después. La filtración no tardó en viralizarse, convirtiendo a Mauri en uno de los principales temas de conversación del momento.

Las versiones sobre la filtración

El programa Intrusos de La Red identificó al joven que aparecía junto a Mauri. Éste negó haber difundido el video y apuntó que la exposición del registro podría haber sido responsabilidad del propio Mauri.

“Se han dicho muchas cosas sobre mí. No busco fama por esto y jamás filtré el video. Ustedes lo conocen mejor que yo, quizás él mismo lo expuso”, señaló.

La reacción de Nelson Mauri

En 2024, Mauri habló abiertamente sobre el episodio en el programa Sin Editar de Pamela Díaz en YouTube. El exbailarín reconoció que la filtración lo afectó emocionalmente y que nunca fue su intención que el video se hiciera público.

Revisa también FOTO. Metro de Santiago anuncia cierre provisorio de Estación Estadio Nacional en Línea 6

“No era algo que quisiera que ocurriera ni que formara parte de mis planes. Obviamente me expuso, y eso golpeó”, confesó Mauri.

Con el tiempo, el influencer aprendió a manejar su imagen y comenzó a generar contenido erótico de manera consciente a través de plataformas como OnlyFans.

El episodio marcó un antes y un después en la trayectoria de Mauri, quien tuvo que enfrentar el escrutinio público y la exposición mediática de manera repentina.