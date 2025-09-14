;

FOTO. Metro de Santiago anuncia cierre provisorio de Estación Estadio Nacional en Línea 6

A través de sus redes sociales, el sistema de transporte público informó que la estación se encuentra sin servicio.

Gonzalo Miranda

Metro de Santiago anuncia cierre provisorio de Estación Estadio Nacional en Línea 6

Una inesperada situación es la que vive el Metro de Santiago durante este domingo por la tarde, luego de que se informara la suspensión del servicio en Estación Estadio Nacional, en Línea 6.

A través de sus redes sociales, el sistema de transportes informó que “Desde este momento (19:14 hrs) estación Estadio Nacional de L6 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, por procedimiento de seguridad”.

Respecto a la reposición del servicio, Metro de Santiago adelantó que de momento no hay exactitud respecto aquello, por lo que ofrece vías alternativas para la movilización de las personas.

Noticia en desarrollo…

