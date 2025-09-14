Enel confirma cortes de luz para hoy domingo: revisa las comunas afectadas en la región Metropolitana / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

La empresa Enel confirmó nuevos cortes de luz programados para este domingo 14 de septiembre.

Las pausas en el suministro se reparten en distintos puntos de la región Metropolitana.

Así, serán tres las comunas que experimentarán situaciones que podría extenderse por hasta siete horas. Eso sí, se tratará de sectores acotados de la ciudad.

Toda la información fue expuesta en el sitio web oficial de la compañía, específicamente en su sección de Emergencias.

Cortes de luz hoy domingo: estas son las comunas afectadas

Comuna de La Reina: Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Comuna de San Ramón: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Comuna de Pudahuel: Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Si los trabajos afectan a alguna persona electrodependiente, los números de contacto son: