Enel confirma cortes de luz para hoy domingo: revisa las comunas afectadas en la región Metropolitana

La empresa informó nuevas pausas programadas para la jornada. Las situaciones podrían extenderse hasta por siete horas.

Javier Méndez

La empresa Enel confirmó nuevos cortes de luz programados para este domingo 14 de septiembre.

Las pausas en el suministro se reparten en distintos puntos de la región Metropolitana.

Así, serán tres las comunas que experimentarán situaciones que podría extenderse por hasta siete horas. Eso sí, se tratará de sectores acotados de la ciudad.

Toda la información fue expuesta en el sitio web oficial de la compañía, específicamente en su sección de Emergencias.

Cortes de luz hoy domingo: estas son las comunas afectadas

  • Comuna de La Reina: Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
  • Comuna de San Ramón: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • Comuna de Pudahuel: Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Si los trabajos afectan a alguna persona electrodependiente, los números de contacto son:

  • 600 696 0000
  • 800 800 696
  • 22 696 0000.

