Quién era Sergio Areyuna, protagonista del viral de YouTube "Mira pa' adelante, po' aweon...", que murió a los 88 años

“Maneja mierda”, fue una de sus frases célebres.

Javier Méndez

Quién era Sergio Areyuna, protagonista del viral de YouTube “Mira pa’ adelante, po’ aweon...”, que murió a los 88 años

Esta semana se confirmó la muerte de Sergio Areyuna, uno de los personajes más importantes en la historia de los videos virales en Chile.

Hace más de una década, el veterano artista protagonizó uno de los emblemas de YouTube: “Mira pa’ adelante, por aweonao, Cristian”, registro que solo está a la altura de otros íconos del audiovisual como “Papá, bájame” y “Afírmate, ctm”.

Su fallecimiento, ocurrido el pasado 10 de septiembre, fue informado por Emiliano Delgado, concejal de la comuna de Carahue. Biobío corroboró que el hombre tenía 88 años y vivía en Trovolhue.

“Hoy, como Trovolhuinos, nos entristecimos con el fallecimiento de don Sergio Areyuna. Que si bien en los 90´ llegó a Trovolhue proveniente del norte de nuestro país, se ganó un lugar en nuestros corazones y terminó siendo más Trovolhuino que cualquiera de nosotros", señaló la autoridad comunal.

Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico video viral ‘Mira pa adelante’”, agregó.

“Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró cómo vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente”, cerró.

“A sus 88 años se mantenía súper bien, falleció producto a un infarto mientras dormía”, dijo Delgado.

