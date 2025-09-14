;

Adriana Barrientos anuncia colaboración con Cathy Barriga: “Es un proyecto con proyección internacional”

A pesar de las restricciones legales de Barriga, la colaboración promete ser uno de los proyectos más comentados de la temporada.

Javiera Rivera

Adriana Barrientos anuncia colaboración con Cathy Barriga: “Es un proyecto con proyección internacional”

Adriana Barrientos sorprendió en televisión al confirmar que está preparando un nuevo desafío junto a Cathy Barriga, quien actualmente enfrenta medidas judiciales.

La modelo y panelista de Zona de Estrellas contó que ambas están trabajando en una idea vinculada al espectáculo y que, según adelantó, tiene proyección fuera de Chile.

Le propuse algo más internacional que local. Es un proyecto personal que quiero desarrollar y pensé en Cathy porque ya habíamos trabajado juntas en el pasado”, señaló “La Leona” durante el programa.

Detalles del proyecto

Barrientos recordó que Barriga formó parte de su primer docureality, lo que motivó a volver a incluirla en este nuevo plan artístico. Aunque no quiso entregar todos los detalles, sí adelantó que la iniciativa podría materializarse en un plazo de seis meses a un año.

Revisa también

ADN

“La vi con muchas ganas de volver al medio, de trabajar en un ambiente entretenido. La noté firme y con claridad sobre lo que quiere”, agregó.

Cabe recordar que la exalcaldesa de Maipú y exrostro televisivo se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno y tiene prohibición de salir del país, en el marco de investigaciones por delitos económicos.

Pese a esta situación, Barriga ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde monetiza sus publicaciones. Según estimaciones, podría estar recibiendo entre $500 mil y $700 mil por cada historia publicitaria en Instagram.

