FOTO. “Voy a quedar de 15”: Denisse Campos reveló detalles de sus nuevas cirugías estéticas

Los registros rápidamente se llenaron de comentarios de sus seguidores, quienes reaccionaron al drástico cambio.

Javiera Rivera

Denisse Campos sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó por diversas intervenciones estéticas tanto en el rostro como en el cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió un video en el que mostró cómo se preparaba antes de entrar a pabellón, con el cuerpo previamente marcado para la cirugía.

“Ya estoy lista, el doctor es muy buena onda. Me va a sacar unos lunares también”, señaló en el registro. Además, explicó que se haría retoques en la papada y mejillas. “¿Sabes lo que me dijo el doctor? Que me iba a poner un poco de cadera para mis seguidores”, comentó entre risas.

Campos detalló que el procedimiento incluía varios ajustes: “Van a trabajar también en las pechugas, en las estrías, y me van a eliminar los rollitos de las axilas”.

Más tarde, la gemela publicó otro video mostrando los resultados tras la cirugía.

No se asusten por la cara, estas son microagujas que van a regenerar la piel. La cintura me quedó increíble, ustedes se van a impactar. Igual había bajado nueve kilos. Y para mis admiradores, me pusieron un poquito de trasero”, dijo con humor.

Finalmente, contó que el cambio la dejó muy contenta: “Está todo súper bien, la piel va a mejorar muchísimo. Se supone que voy a quedar de 15. Me hice una lipo 360 y unas microagujas en la cara que ayudan a dejar la piel lisa, como de guagua”, concluyó.

