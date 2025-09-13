;

Universidad Central entrega comunicado tras riña que dejó dos estudiantes heridos

La casa de estudios explicó que se trató de una actividad no autorizada y detalló las medidas adoptadas.



La Universidad Central se pronunció luego de que dos estudiantes resultaran heridos con arma blanca durante celebraciones de Fiestas Patrias autoconvocadas en uno de sus recintos.

En un comunicado, la institución señaló que ambos jóvenes recibieron primeros auxilios de manera inmediata y fueron derivados a un centro asistencial. La universidad activó sus protocolos de emergencia, dio aviso a Carabineros y está colaborando con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Además, indicó que contactó a los familiares de los afectados y les está entregando acompañamiento. La casa de estudios reiteró que este fue un hecho puntual en una actividad no autorizada y que cuenta con controles de acceso en sus dependencias.

“Rechazamos categóricamente todo acto de violencia y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria”, concluyó la universidad, asegurando que se aplicarán los reglamentos de convivencia una vez finalizada la investigación.

