CLASIFICACIÓN. Un ‘pirata’ con pinta de campeón: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Coquimbo Unido dio un nuevo paso hacia su primera estrella. La pelea por el “Chile 2″ está al rojo vivo, así como el descenso.

Gonzalo Miranda

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Finalizada la jornada 23 de la Liga de Primera, los hinchas de los 16 equipos del fútbol chileno en Primera División se trasladó inmediatamente a la tabla de posiciones, la cual es liderada, más que cómodamente, por Coquimbo Unido.

El ‘Pirata’ se prueba la corona del Torneo Nacional con 56 puntos, a 15 de distancia de su más cercano perseguidor, O’Higgins de Rancagua, que completó 41 unidades. Audax Italiano es tercero con 40 puntos.

En la lucha por el “Chile 2″, aparece la Universidad Católica cuarto, y Palestino quinto con 39 puntos, pero sin contar que la Universidad de Chile tiene dos partidos pendientes. Con 38 unidades, los azules podrían alcanzar los 44 pts.

Finalmente, la pelea por el descenso está también al rojo vivo. Por el momento, Deportes Iquique y Unión Española estarían perdiendo la categoría con 14 y 17 puntos, respectivamente, pero Deportes Limache (18 pts) y Deportes La Serena (19 pts) aún no pueden respirar de manera tranquila.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

