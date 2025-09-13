Superó a Dios: este es el ser al que más le han agradecido en los discursos de los Premios Oscar

Los Premios Oscar, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, son el reconocimiento más importante de la industria.

Recibir la icónica estatuilla dorada es uno de los honores más relevantes para cada actor, director, guionista o cualquier trabajador relacionado al cine.

Sin duda alguna, uno de los momentos más especiales en este contexto es el discurso tras ser anunciado como ganador. Se trata de una instancia cargada de sentimentalismo y emociones.

Un punto a destacar en esta acción es el agradecimiento a aquellas personas especiales, un apartado en el que se ha nombrado a un hombre en particular a lo largo de los años.

Hay un director, reconocido y aclamado a nivel mundial, que se convirtió en el más mencionado en los discursos de agradecimiento de los Premios Oscar, superando a cualquier otra persona e incluso a Dios.

Se trata nada más y nada menos que de Steven Spielberg, el hombre detrás de grandes títulos como Tiburón, Jurassic Park, E.T., entre otros.

Según un reciente estudio realizado por Vocativ, el cineasta ha sido mencionado en un total de 42 agradecimientos a lo largo de las distintas ediciones.

Al hablar de Dios, quien suele estar en muchas palabras de agradecimiento, lo sigue muy por detrás con solamente 19 ocasiones.

Un nombre de peso en Hollywood

El auge de Spielberg durante los años 80 y 90 explica gran parte de esta notoriedad, dirigiendo un sinfín de cintas que marcaron a más de una generación.

Su influencia en la industria fue tal que, según cifras del Guinness World Records, en la década de 1980 fue mencionado en el 6,7% de los discursos de premiación, mientras que en los 90 esa cifra aumentó al 9%.

De todas formas, steven y Dios no son los únicos en la lista de personalidades más citadas en el escenario de los Oscar.

Otros nombres que aparecieron en el ranking fueron Harvey Weinstein, James Cameron, George Lucas y Peter Jackson, todos con un rol decisivo en la industria cinematográfica de las últimas décadas.