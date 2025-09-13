Premios Emmy 2025 son este domingo: cómo ver EN VIVO desde Chile y cuál es la lista completa de nominados
La ceremonia destacará a las mejores series de televisión del último tiempo. Pedro Pascal compite como Mejor actor principal por “The Last of Us”.
Este domingo 14 de septiembre se realizarán los Premios Emmy 2025, evento que se encarga de resaltar los mejores programas de la televisión y el streaming de Estados unidos.
La ceremonia, que se llevará a cabo en el Peacock Theatre de Los Angeles, abarcará la programación comprendida entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
Naturalmente, entre los nominados aparecen íconos de la ficción reciente como Severance, The White Lotus, The Last of Us, The Bear y The Studio, por solo mencionar un par de competidores.
“Las historias más importantes hoy son las más auténticas, las que hablan de la condición humana. Eso es lo que conecta con el público y con los votantes de los Emmy", explicaron Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, y Maury McIntyre, su director ejecutivo, en un encuentro con medios al que asistió ADN.cl.
¿Y qué mensaje entregan al público de Latinoamérica para motivarse a ver un show de tres horas duración? “Dos palabras: Pedro Pascal”, bromearon.
¿Cómo ver los Premios Emmy desde Chile?
El evento de los Emmy en vivo se podrá seguir a través de la señal de TNT y también en HBO MAX.
Desde las 20:00 horas de Chile se desplegará la tradicional alfombra roja y desde las 21:00 horas el programa central que reunirá a las principales estrellas de Hollywood.
La lista de nominados a los Premios Emmy 2025
Mejor serie dramática
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Mejor miniserie
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Zach Cherry, Severance
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- James Marsden, Paradise
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- John Turturro, Severance
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Patricia Arquette, Severance
- Carrie Coon, The White Lotus
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Uzo Aduba, The Residence
- Kirstin Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Liza Colón-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks
- Kathryn Hahn, The Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, The Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shrinking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión
- Colin Farrell, The Penguin
- Stephen Graham, Adolescence
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry, Dope Thief
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Meghann Fahy, Sirens
- Rashida Jones, Black Mirror
- Cristin Milioti, The Penguin
- Michelle Williams, Dying for Sex
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
- Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Bill Camp, Presumed Innocent
- Owen Cooper, Adolescence
- Rob Delaney, Dying for Sex
- Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
- Ashley Walters, Adolescence
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión
- Erin Doherty, Adolescence
- Ruth Negga, Presumed Innocent
- Deirdre O’Connell, The Penguin
- Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Jenny Slate, Dying for Sex
- Christine Tremarco, Adolescence
Mejor reality/competencia
- The Traitors
- RuPaul’s Drag Race
- The Amazing Race
- Survivor
- Top Chef
Mejor programa “talk show”
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert