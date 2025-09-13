Pertenecían a una célula vinculada al Tren de Aragua: condenan a líderes de red de explotación sexual en Concepción

02 DE AGOSTO DE 2021/VALPARAISO La Brigada Antinarcoticos y Contra el Control del Crimen Organizado de la PDI, da cuenta de la Operación Ecuestre, donde fueron incautados más de 250 kilos de cocaina base, automóviles y cerca de 150 millones de pesos. Además, fueron detenidos cuatro personas. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Durante las últimas jornadas, se dio a conocer que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Concepción condenó a dos líderes de una célula del Tren de Aragua dedicada a la explotación sexual en la ciudad.

Las sentencias fueron en contra de Mary Colmenares y Luis Felipe Franco, quienes recibieron una condena de 22 y 20 años de cárcel respectivamente.

Según publicó La Tercera, las víctimas corresponden a 14 mujeres extranjeras, una de ellas era menor de edad.

Las víctimas habrían llegado a Concepción con la promesa de un empleo. No obstante, dichas mujeres habrían sido obligadas a ejercer la prostitución.

Mary Colmenares “fue quien realizó, a partir de familiares que participaban en el Tren de Aragua, la conexión para obtener la autorización para ejecutar el delito de trata de personas en la ciudad, incluso viajando hasta Santiago para obtener de líderes de dicha organización el pase para explotar mujeres“, describió el fiscal Patricio Aravena, de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Biobío.

En tanto, Franco, pareja de Colmenares, habría sido el designado para llevar a cabo la operación de explotación sexual en la ciudad penquista.

Sumado a lo anterior, el tribunal impuso condenas contra otros seis integrantes de la célula del Tren de Aragua, cuyas funciones también estaban relacionadas a la explotación sexual y al tráfico de drogas.