Nuevo récord: este es el país que tiene 99 mil personas con 100 años o más

La mujer de mayor edad alcanza los 114 años y entregó sus secretos.

Javier Méndez

Nuevo récord: este es el país que tiene 99 mil personas con 100 años o más

Nuevo récord: este es el país que tiene 99 mil personas con 100 años o más / PeopleImages

El dato es sorprendente: la cifra no ha dejado de aumentar en los últimos 55 años.

Esta semana se confirmó un nuevo récord de Japón, luego de que se superara por primera vez los 99 mil individuos que tienen 100 años o más.

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, hasta la fecha la marca alcanza 99.763 personas centenarias.

La cifra incluso marca un aumento de 4.644 persona con respecto al año 2024. Así, el desglose muestra que la mayoría de los casos están protagonizados por mujeres.

Revisa también:

ADN

El género femenino supone el 88% del total, con más de 87 mil personas. Los hombres solo llegan a 11.979. En promedio, se alcanzó 80,58 centenarios por cada 100 mil habitantes.

Según DW, la persona de mayor edad en Japón es Shigeko Kagawa que vive en la ciudad de Yamatokoriyama, en la prefectura de Nara (oeste), cerca de Kioto.

Eso sí, es la sexta persona más anciana del mundo, acorde a los datos del Gerontology Research Group, quien mide el atípico registro a nivel global.

Según el ministerio, Kagawa reveló algunos de sus secretos. En simple, se mantuvo activa después de cumplir 80 años como ginecóloga-obstetra y médica general.

“Caminar mucho durante las visitas a pacientes a domicilio fortaleció mis piernas, que son la fuente de mi vitalidad actual”, dijo en un comunicado.

Un dato histórico: en el año 1963, cuando se empezaron a recopilar los datos, solo había 153 personas centenarias en el país asiático. En 1981 superó el millar y en 1998 los 10.000. Algunos expertos atribuyen la situación a la calidad de los tratamientos médicos y a las tecnologías que se despliegan en la misma área.

