Qué significa comprar y coleccionar Labubus, según la psicología

Siguiendo la estela de fenómenos como los Furby o los Funko Pop, los Labubu se han convertido en una de las grandes tendencias de 2025.

El pequeño peluche de dentadura afilada tardó en despegar —fue creado hace diez años—, pero hoy es imprescindible en redes sociales y en el atuendo de cualquier performative man que se precie.

Algunas voces los postulan como una creación magnánime de la ingeniería moderna, mientras que otras los consideran un simple fenómeno viral, destinado a desinflarse con el tiempo y volver a ser un nicho, un complemento de la moda que colgará de unos pocos bolsos alrededor del globo.

“Los Labubus son más que lindos: son artefactos culturales de una generación que busca alegría en lo inesperado”, explicó en Psychology Today la neurocientífica Shirley M. Mueller.

La investigación muestra que la incertidumbre de la caja ciega alimenta directamente la compra impulsiva al activar la curiosidad y la percepción de suerte, especialmente cuando se combina con la escasez de variantes raras.

“No solo compramos un objeto, sino también la experiencia misma de desear, esperar, probar suerte. En una cultura saturada de predicción algorítmica, el azar introduce una chispa de misterio”, corroboró la socióloga Sandra Bravo en The Conversation.

Así, coleccionar un Labubu se convierte en más que una adquisición: es un ritual, una fuente de comunidad y un motivo de orgullo, donde cada figura funciona como expresión de gusto, fantasía y estatus. De paso, refuerza la identidad del coleccionista dentro de un momento cultural compartido.

“La gente no solo compra un juguete; están participando en una búsqueda que se siente significativa precisamente porque es desafiante. La caza se ha vuelto tan importante como el premio, transformando una simple transacción minorista en algo que se siente como un logro genuino”, sumó la psicoterapeuta Daren Banarsë en un diálogo con The Independent.

“Puede ser una especie de escape a una fantasía alegre que hace que la vida adulta sea un poco más fácil. Creo que a veces para nosotros, como adultos, un escape es un alivio”, agregó la psicóloga clínica Anna Zacharcenko en Trinity Health.