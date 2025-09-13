;

VIDEO. Muere “Don Sergio”, protagonista de uno de los primeros y mejores videos virales en Chile

La noticia se dio a conocer por medio de redes sociales.

Sebastián Escares

Muere “Don Sergio”, protagonista de uno de los primeros y mejores videos virales en Chile

Este sábado 13 de septiembre, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Sergio Areyuna, conocido personaje que le dio vida a la clásica frase “mira pa adelante”.

Si bien su nombre no era popularmente conocido, su icónica frase a más de alguno le sacó una carcajada traspasando generaciones, considerando que su video se hizo viral hace ya bastantes años atrás.

La noticia fue dada a conocer por Radio Antu en sus redes sociales. "Falleció don Sergio Areyuna Q.E.P.D. Trovolhuino que popularizó la frase “mira pa adelante”. Si bien en los 90’ llegó a Trovolhue proveniente del norte del país, se ganó un lugar y terminó siendo más Trovolhuino que todos“, mencionan.

Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad del pueblo. Con su inolvidable y auténtico video viral “Mira pa adelante” regaló uno de los momentos más virales y recordados de Chile. Gracias a ese video, Trovolhue (región de La Araucanía) se hizo conocido en el país”, agregaron.

A continuación te dejamos el recordado momento por el cual se le conoció en todo Chile:

