;

Ni el “Manjars” ni el “Mira pa adelante awe...”: este es el mejor video viral de Chile, según Cadem

Los encuestados no lograron inclinarse por una sola opción y terminaron eligiendo dos virales como sus favoritos.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Durante la primera semana de septiembre, la encuesta Cadem preguntó a los chilenos cuál consideran el mejor viral nacional de todos los tiempos y ellos eligieron al número uno.

En concreto, los encuestados no se pudieron inclinar por una opción en particular. El sondeo arrojó un empate en el primer lugar entre dos clásicos de internet.

Revisa también:

ADN

Fueron “No soy na’ material de los we…” y “Las mojojo y las calilas”, los que se quedaron con el liderato, ambos con un 14% de las preferencias.

Un poco más atrás apareció el recordado “Zafrada”, con un 10% de las menciones. El video, protagonizado por Víctor Díaz cuando tenía apenas 8 años, se convirtió en fenómeno luego del terremoto de 2010.

Con la misma votación quedó el viral “Un manjars”, el clásico video que suele reaparecer en celebraciones y que popularizó la frase que muchos repetimos inconscientemente después de un buen trago.

La encuesta también consultó por otros videos que han marcado la memoria digital de los chilenos en esta era digital.

Los mejores virales chilenos

  1. No soy na’ material de los we… (14%)
  2. Las mojojo y las calilas (14%)
  3. Zafrada (10%)
  4. Un manjars (10%)
  5. Adiós tía Paty, adiós tía Lela (9%)
  6. Instinto de madre leona (7%)
  7. El tarro (5%)
  8. Sácala de ahí, que se está quemando (5%)
  9. La vieja roba choclo (5%)
  10. Mira pa’ delante (4%)
  11. Tuvo weno el cumpleaño (3%)
  12. Engañao para Chillán (3%)
  13. El chuña (2%)
  14. Papá bájame (2%)
  15. Niño Poeta (2%)
  16. Nancy sé digna (1%)
  17. Otro (5%)

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad