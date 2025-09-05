Ni el “Manjars” ni el “Mira pa adelante awe...”: este es el mejor video viral de Chile, según Cadem
Los encuestados no lograron inclinarse por una sola opción y terminaron eligiendo dos virales como sus favoritos.
Durante la primera semana de septiembre, la encuesta Cadem preguntó a los chilenos cuál consideran el mejor viral nacional de todos los tiempos y ellos eligieron al número uno.
En concreto, los encuestados no se pudieron inclinar por una opción en particular. El sondeo arrojó un empate en el primer lugar entre dos clásicos de internet.
Fueron “No soy na’ material de los we…” y “Las mojojo y las calilas”, los que se quedaron con el liderato, ambos con un 14% de las preferencias.
Un poco más atrás apareció el recordado “Zafrada”, con un 10% de las menciones. El video, protagonizado por Víctor Díaz cuando tenía apenas 8 años, se convirtió en fenómeno luego del terremoto de 2010.
Con la misma votación quedó el viral “Un manjars”, el clásico video que suele reaparecer en celebraciones y que popularizó la frase que muchos repetimos inconscientemente después de un buen trago.
La encuesta también consultó por otros videos que han marcado la memoria digital de los chilenos en esta era digital.
Los mejores virales chilenos
- No soy na’ material de los we… (14%)
- Las mojojo y las calilas (14%)
- Zafrada (10%)
- Un manjars (10%)
- Adiós tía Paty, adiós tía Lela (9%)
- Instinto de madre leona (7%)
- El tarro (5%)
- Sácala de ahí, que se está quemando (5%)
- La vieja roba choclo (5%)
- Mira pa’ delante (4%)
- Tuvo weno el cumpleaño (3%)
- Engañao para Chillán (3%)
- El chuña (2%)
- Papá bájame (2%)
- Niño Poeta (2%)
- Nancy sé digna (1%)
- Otro (5%)