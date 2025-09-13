Madre de Tomás Bravo revela problemas de salud tras la muerte de su hijo

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, compartió detalles sobre cómo ha enfrentado su vida tras la trágica muerte de su hijo en 2021.

En una entrevista con Canal 13, la joven de 30 años habló sobre su salud, sus hobbies y la manera en que ha intentado seguir adelante.

“Empecé a sentir inflamación en los ganglios y en la garganta. Fui a urgencias, me revisaron y me dijeron que podría ser un virus, me vacunaron, pero estuve realmente mal”, comentó.

La madre de Tomás explicó que su sistema inmunológico ha estado debilitado por el estrés y la tristeza acumulada. “Mis defensas están bajas por todo lo que he pasado. Me sentía agotada (...) Fueron momentos muy difíciles”, aseguró.

Además, Gutiérrez habló de episodios de mareos y baja presión, que la hicieron sentir vulnerable en su día a día. “Un día incluso sentí que me iba a desmayar, se me bajó la presión y estuve así varios días. Fue bastante fuerte”, dijo.

Pese a estos desafíos, la mujer ha buscado refugio en actividades que le brindan bienestar. Entre sus hobbies mencionó la lectura, la música y el ejercicio.

“Me he dedicado a leer y a escuchar música, desde pop hasta rap y reguetón. También ir al gimnasio me ha ayudado a sobrellevar los momentos más complicados”, comentó.

Finalmente, Estefanía reconoció que mantener estas rutinas le ha permitido retomar algo de normalidad y cuidar su salud mental y física, mientras continúa afrontando las consecuencias emocionales de la pérdida de su hijo.