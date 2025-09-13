;

Kenita Larraín lanza predicción sobre resultados de las Elecciones Presidenciales 2025: “Lo más probable es que se convierta en el próximo presidente”

La exmodelo y numeróloga analizó los números de los candidatos y anticipó que un factor externo podría influir en el resultado.

Verónica Villalobos

Kenita Larraín lanza predicción sobre resultados de las Elecciones Presidenciales 2025: “Lo más probable es que se convierta en el próximo presidente”

Santiago

En el capítulo reciente de Only Fama, María Eugenia “Kenita” Larraín fue consultada sobre las elecciones presidenciales y realizó un análisis basado en la numerología de los candidatos.

“Estuve mirando la numerología de todos los candidatos, a ver quién tenía más probabilidades, porque finalmente esto no es adivinación, es proyección numérica”, explicó.

La predicción de Kenita Larraín

Según Larraín, la fecha de la votación y los ciclos de los postulantes indican que José Antonio Kast tiene “números súper potentes” para triunfar en las urnas. No obstante, advirtió que su camino podría verse afectado por alguna polémica que deberá manejar cuidadosamente.

“Dependiendo de cómo maneje la situación que va a salir, se va a determinar si gana en la primera vuelta o pasa a la segunda. Pero lo más probable es que se convierta en el próximo Presidente de Chile”, afirmó la numeróloga, dejando claro que su postura se basa únicamente en los números y no en una inclinación política personal.

