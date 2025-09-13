;

Estos son los dos candidatos presidenciales que están empatados en intención de voto, según Panel Ciudadano UDD

El sondeo también analizó dos posibles escenarios de segunda vuelta, la cual podría desarrollarse en diciembre.

Javier Méndez

Esta semana se publicó una nueva versión de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, revelando la intención de voto presidencial de cara a las elecciones que se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre en Chile.

“Si hubiera una lección presidencial el próximo domingo, ¿entre la siguiente lista de candidatos(as) por cuál votaría?“, fue la pregunta central del sondeo.

La lista cerrada consideró a:

Los dos candidatos que están empatados, según Panel Ciudadano-UDD

La muestra, que consideró a 4.400 personas, dio cuenta que José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran la intención de voto con 24%.

En segunda posición aparece Evelyn Matthei con un 16% y luego Johannes Kaiser con 10%.

Más atrás se sitúa Franco Parisi con 9%, Mayne Nicholls con 4%, MEO 2% y Artés con 1%.

Por lo demás, un 5% optó por la opción de “No sabe / Otro” y el 5% restante por “Nulo / Ninguno / No votaría”.

¿Y qué podría pasar en caso de una segunda vuelta en Chile?

En una primera escena, entre Kast y Jara, 46% se inclina por el líder republicano y 33% por la carta oficialista. Un 21% no sabe, no votaría o dejaría la papeleta en blanco.

En caso de que la disputa en las urnas sea entre Matthei y Jara, se alza por encima la primera opción con 43% vs 31%.

Hay que recordar que la eventual segunda jornada de votaciones se realizaría el domingo 14 de diciembre. Se trataría de una instancia que también contará con voto obligatorio.

