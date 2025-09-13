;

FOTO. El FC Midtjylland lo sufre: los partidos que se perderá Darío Osorio por cruda lesión con La Roja

El formado en la U no puedo jugar en el cierre de las Eliminatorias, y desde Dinamarca confirmaron cuánto estará alejado de las canchas.

Gonzalo Miranda

FC Midtjylland lamentó la cruda lesión que sufrió Darío Osorio

Este sábado por la tarde, instalado ya en Dinamarca, Darío Osorio le dio un fuerte dolor de cabeza al FC Midtjylland.

Tras presentar molestias físicas en los primeros entrenamientos de la Selección Chilena la semana pasada, el formado en la Universidad de Chile fue dado de baja en La Roja, por lo que regresó a Europa.

Allá, el FC Midtjylland confirmó la gravedad de la lesión del delantero, “se espera que el joven de 21 años esté fuera entre tres y cuatro semanas”, indicaron.

Agregaron que “le deseamos a Osorio una pronta recuperación y esperamos verlo nuevamente en el campo”.

De esta manera, Darío Osorio se perderá varios encuentros de la Superliga Danesa, de la Copa de Dinamarca, pero además las primeras jornadas de la Fase Liga de la UEFA Europa League.

