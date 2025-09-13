;

Desmantelan taller clandestino de falsificación de ropa en Cerrillos

En un operativo de la PDI, se descubrió que en el lugar trabajaban migrantes irregulares, incluso un menor de edad, en condiciones precarias.

Verónica Villalobos

Santiago

Detectives de la Policía de Investigaciones lograron desbaratar un taller clandestino de confección y falsificación de ropa deportiva en el campamento “Nuevo Amanecer” de Cerrillos, Región Metropolitana.

En el procedimiento se detuvo a dos personas acusadas de delitos contra la propiedad intelectual, además de la incautación de más de 1.200 prendas y nueve máquinas de coser, avaluadas en más de 18 millones de pesos.

Según informó la Subprefecta Ángela Araya Mendoza, de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, en el inmueble se encontraron ciudadanos extranjeros de nacionalidad peruana en situación migratoria irregular, quienes eran obligados a trabajar bajo condiciones precarias.

Entre ellos se identificó a un menor de edad que había ingresado recientemente al país por un paso no habilitado.

“Al ingresar al inmueble logramos observar a varios extranjeros que se encontraban en condiciones precarias trabajando en la confección de ropa falsificada”, detalló Araya, confirmando que las prendas correspondían a marcas reconocidas del comercio.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, enfrentando cargos por delitos de propiedad intelectual, mientras continúa la investigación respecto a las personas que eran mantenidas en el taller.

