;

Accidente aéreo en O’Higgins: avioneta aterrizó de emergencia dentro de condominio

La aeronave proveniente de Puerto Montt con destino a Santiago descendió de forma forzosa en Olivar, dejando a cuatro tripulantes con lesiones, aunque fuera de riesgo vital.

Verónica Villalobos

Accidente aéreo en O’Higgins: avioneta aterrizó de emergencia dentro de condominio

Santiago

Un accidente aéreo se registró la madrugada de este sábado en la comuna de Olivar, en la Región de O’Higgins, cuando una aeronave que viajaba desde Puerto Montt con destino a Santiago perdió el control y debió realizar un aterrizaje de emergencia al interior de un condominio particular.

Revisa también

ADN

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la avioneta no logró encontrar una pista habilitada y descendió de manera forzosa, impactando contra el cierre perimetral de una vivienda.

En su interior viajaban cuatro tripulantes, quienes fueron trasladados a una clínica privada con diversas lesiones, pero sin riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, en el lugar trabajó personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto a efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las causas que provocaron el accidente.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad