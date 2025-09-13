Accidente aéreo en O’Higgins: avioneta aterrizó de emergencia dentro de condominio

Santiago

Un accidente aéreo se registró la madrugada de este sábado en la comuna de Olivar, en la Región de O’Higgins, cuando una aeronave que viajaba desde Puerto Montt con destino a Santiago perdió el control y debió realizar un aterrizaje de emergencia al interior de un condominio particular.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la avioneta no logró encontrar una pista habilitada y descendió de manera forzosa, impactando contra el cierre perimetral de una vivienda.

En su interior viajaban cuatro tripulantes, quienes fueron trasladados a una clínica privada con diversas lesiones, pero sin riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, en el lugar trabajó personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto a efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las causas que provocaron el accidente.