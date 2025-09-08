Avión de Sky Airline evitó colisión con avioneta en Chiloé: DGAC abrió una investigación / Hans Scott

Un grave incidente aéreo se registró en el aeródromo de Mocopulli, en la isla de Chiloé, cuando un avión comercial debió abortar su aterrizaje debido a la inesperada presencia de una avioneta en su trayectoria.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave —que cubría la ruta Santiago–Mocopulli— ejecutó una maniobra evasiva tras detectar que una avioneta de un club aéreo local se aproximaba más de lo permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:45 horas y, de acuerdo con lo consignado por Radio Biobío, el avión involucrado correspondía al vuelo H2 193 de Sky Airline.

Ante el incidente, la DGAC anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer las causas y responsabilidades del hecho.

Al respecto, la autoridad aeronáutica recalcó que este tipo de eventos son analizados con especial rigurosidad para reforzar los protocolos de seguridad operacional en aeródromos regionales.

Pese a la tensión del momento, el avión logró retomar su ruta de aproximación y aterrizar de manera segura en el terminal aéreo, sin que se registraran heridos ni daños materiales.