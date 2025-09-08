;

Avión de Sky Airline evitó colisión con avioneta en Chiloé: DGAC abrió una investigación

Pese a la tensión del momento, no se registraron heridos ni daños materiales.

Javiera Rivera

Avión de Sky Airline evitó colisión con avioneta en Chiloé: DGAC abrió una investigación

Avión de Sky Airline evitó colisión con avioneta en Chiloé: DGAC abrió una investigación / Hans Scott

Un grave incidente aéreo se registró en el aeródromo de Mocopulli, en la isla de Chiloé, cuando un avión comercial debió abortar su aterrizaje debido a la inesperada presencia de una avioneta en su trayectoria.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave —que cubría la ruta Santiago–Mocopulli— ejecutó una maniobra evasiva tras detectar que una avioneta de un club aéreo local se aproximaba más de lo permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:45 horas y, de acuerdo con lo consignado por Radio Biobío, el avión involucrado correspondía al vuelo H2 193 de Sky Airline.

Revisa también

ADN

Ante el incidente, la DGAC anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer las causas y responsabilidades del hecho.

Al respecto, la autoridad aeronáutica recalcó que este tipo de eventos son analizados con especial rigurosidad para reforzar los protocolos de seguridad operacional en aeródromos regionales.

Pese a la tensión del momento, el avión logró retomar su ruta de aproximación y aterrizar de manera segura en el terminal aéreo, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad