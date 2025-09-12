;

Subsidio eléctrico en Chile: cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria (y cuándo se aplica el descuento)

Revisa aquí el monto que podrían descontarte en caso de ser beneficiario.

Javier Méndez

Este viernes se revelan los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico 2025 en Chile, un apoyo que sirve para enfrentar las constantes alzas de las cuentas de la luz.

Al igual como ocurrió en las dos instancias previas, los hogares más vulnerables que cumplen ciertos requisitos podrán acceder a un descuento en las boletas eléctricas.

“El subsidio que se entregará a los hogares beneficiados durante el segundo semestre de 2025 corresponderá a canastas valorizadas de acuerdo con la cantidad de sus integrantes”, se explica en el portal oficial.

En este caso, el descuento semestral se entregará en una sola cuota en septiembre y esta abarcará los meses de julio a diciembre del presente año.

La rebaja se podrá mirar en la boleta, específicamente en la sección “Detalles de mi cuenta” con el nombre de glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667″.

Resultados tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico: ¿Cómo consultarlos?

Desde este viernes 12 de septiembre los postulantes pueden revisar los resultados del Subsidio de la luz en www.subsidioelectrico.cl.

De todas formas, los hogares seleccionados recibirán una notificación en su bandeja de correo eléctrico, la misma dirección que usaron al momento de enviar la solicitud.

También existen otras vías como chequear en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Chile Atiende. Ambas organizaciones pusieron a disposición sus canales de atención a clientes.

El apoyo económico económico considera tres tramos, según el número de personas que viven en el mismo lugar. El detalle es el siguiente:

  • $37.838 - Para hogar con solo 1 integrante.
  • $49.190 - Para hogares con 2 o más integrantes.
  • $68.109 - Para hogares con 4 o más integrantes.

