Si tu teléfono muestra estas señales, es hora de reemplazarlo por uno nuevo

Varios indicios dan cuenta de que un dispositivo ya no rinde como antes. Conoce aquí las claves.

Javier Méndez

No hay muchas dudas: el teléfono se ha convertido en una extensión de la vida cotidiana. Hoy en día, no solo se usa para hablar, sino también para trabajar, entretenerse o derechamente buscar información clave.

Eso sí, aún no ha llegado a las manos de los consumidores un aparato imperecedero, ya que, por muy confiable que sea el smartphone, en algún momento comienza a fallar de alguna forma.

Pero, ¿Cuáles son los indicios inequívocos de que hay que dar de baja un dispositivo?

Hay varias señales, desde algunas básica como la batería, que tiene vida útil o ciclos de carga", dice a ADN.cl Jorge Sandoval, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile.

Según el experto, el desgaste de la misma puede ser un factor clave. “Por ejemplo, una carga con un cargador no apropiado a veces te genera daño en las baterías y es común que un teléfono empiece a durar menos de lo normal”, profundiza.

Pese a todo, la solución en este último caso también puede ser más simple: cambiar la batería por una nueva en un buen servicio técnico.

“Otra indicación que muchas veces aparece, está relacionada con las capacidades internas. Muchas veces, con el uso que nosotros le damos, copamos la memoria”, señala Sandoval.

En este último caso, que funciona en paralelo a la memoria SD, no hay mucho margen de acción más allá de eliminar lo que no es esencial o, directamente, optar por un modelo con mayor capacidad.

Otras señales para definir el reemplazo incluyen:

  • El sistema operativo ya no recibe actualizaciones.
  • La pantalla presenta fallas como pixeles muertos o problemas táctiles.
  • Problemas muy recurrentes en la conectividad: Wi-Fi, Bluetooth o redes móviles inestables.
  • El dispositivo se calienta con frecuencia durante el uso normal.
  • Las aplicaciones esencialmente derechamente no funcionan en el teléfono.

