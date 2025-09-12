Nueva producción sobre la barra de Colo Colo estrena afiche: “Es la primera serie ficcionada de un club real de Latinoamérica” / Cedida

Una historia de Colo Colo, su barra y lo que vivieron sus hinchas en los 80. Este viernes 12 de septiembre, Raza Brava, la serie creada por Hernán Caffiero, mostrará sus primeras imágenes a las que ADN accedió en exclusiva.

El tráiler oficial de la producción, que tendrá como protagonistas a la actriz y cantante Karla Melo (“El reemplazante”), David Gaete y el debut de Gabriel Muñoz, hijo del reconocido actor Daniel Muñoz, se estrenará el 1 de octubre en los Iberseries & Platino Industria 2025. Se trata de una miniserie de cuatro capítulos que trata, en parte, la creación de la Garra Blanca, el año 86.

“Acá hay una asociación, una alianza de Wild Sheep, de la cual el dueño es Erik Barmack, ex vicepresidente de contenidos internacionales de Netflix, el responsable de las series como La Casa de Papel, Dark, y otras más”, dice Caffiero, quien es el guionista y director, a ADN.cl. También participan DeCulto, Atómica Group y The Mediapro Studio.

Este proyecto partió hace 12 años y, según cuenta el realizador -premiado con un Emmy por “Una historia necesaria” (2017)- no es una temática fácil de hacer. Recibió los fondos públicos del CNTV y cuenta con la imagen de Colo Colo, porque transcurre dentro del mundo asociado a los hinchas del club durante los años 80 y los años 90.

“Es la primera serie ficcionada, de guion, que involucra a un club real de Latinoamérica. Se habían hecho documentales, pero es una serie ficción. Tiene que ver con cómo los cabros de población, de la marginalidad y lo que se vivía en esos tiempos, se proyectan a través del fútbol y, en este caso, a través de Colo Colo como en un espacio de liberación, de pertenencia, de identidad”,

- ¿Quiénes son los protagonistas?

- Son dos amigos de población que van viviendo su vida y mostrando una radiografía desde lo popular, de toda la experiencia sociológica y política que se vive en estos grupos sociales, particularmente cabros jóvenes que fueron marginados y que no tuvieron espacio durante la dictadura ni después tampoco.

- ¿Tiene algo personal la serie?

-Absolutamente. La vida que los cabros experimentaron durante los 80 en el estadio era muy similar a la que tuve yo, en el sentido de la vinculación con lo familiar. Nosotros vivíamos al lado del Nacional, y era el espacio que tenía mi viejo de libertad en tiempos complejos. Yo lo veía súper feliz también en el estadio, y con eso también la vinculación que tuve yo, tal como lo tuvieron miles de otros cabros y miles de otros adultos en ese periodo tan oscuro, nos generó una vinculación emocional mucho más fuerte con el club de lo que se podría generar en otras condiciones o en otras situaciones"

-Por último, ¿cómo ves que miembros de la barra protagonicen delitos y hechos de violencia?

-Como en gran parte de la sociedad, hay situaciones donde hay violencia, vandalismo, robo, pero eso no representa el total o la mayoría de lo que ocurre o de las situaciones que ocurren dentro de una organización como esta. Creo que es una reducción simplista hacia el fenómeno sociológico que ocurre dentro de estos mundos.

En la serie queda muy claro eso también. La vinculación con negocios, que son turbios o alejados de la ley, son parte del relato. El viaje del personaje es un viaje en este anhelo de libertad, él termina construyendo su propia cárcel. ¿En qué sentido? Toda esta vinculación política, social, que se da durante los 80′, empieza a desmembrarse a medida que pasan los años noventa.