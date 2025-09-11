Red Bull Tetris define su Final Nacional en Chile: Revisa la fecha y los detalles del evento

El clásico Tetris se reinventa este 2025 con un giro competitivo de la mano de Red Bull Tetris, y Chile ya tiene fecha para su gran cita.

Tras meses de clasificatorias que comenzaron en junio, cerca de 3.500 jugadores locales se inscribieron para demostrar su destreza en el icónico rompecabezas digital.

Las fases previas culminarán el 26 de septiembre, para dar paso al evento presencial donde los finalistas deberán desplegar reflejos, concentración y estrategia frente al público, esta vez en computadores y no en celulares.

El campeón nacional no solo se quedará con el título en Chile, sino que también asegurará un cupo directo a la Final Mundial.

Allí, competidores de todo el planeta se enfrentarán bajo un escenario único: el Dubai Frame, donde más de 2.000 drones transformarán el cielo nocturno en un tablero de Tetris en vivo, convirtiendo el clásico videojuego en un espectáculo masivo sin precedentes para los esports.

Con este formato innovador, Red Bull busca llevar la nostalgia del Tetris a un terreno completamente nuevo, combinando la tecnología con la pasión competitiva.

Las inscripciones para participar siguen abiertas y son gratuitas, solo basta un celular y la ambición de llegar hasta la cima del tablero.

¿Cuándo es la gran final nacional?

La final de Red Bull Tetris en Chile está agendada para el próximo sábado 4 de octubre en el Mall Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Ote. 6100.

Aún tienes tiempo para registrarte de forma gratuita y jugar, formando parte de este llamativo evento que explora las áreas retro del gaming. Puedes revisar todos los detalles y participar AQUÍ.

En cuanto a la instancia global, la gran final mundial se vivirá entre los días 11 y 13 de diciembre en Dubái.