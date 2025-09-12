“La Piojera” abrió nuevo local y su dueño reveló cuándo podrían debutar en el MUT de Las Condes

Si de lugares icónicos para celebrar en la región Metropolitana, sin duda alguna el bar “La Piojera” es uno de ellos.

Y es que durante las últimas semanas el emblemático local ha dado de que hablar, considerando que están ad portas de abrir una nueva sucursal en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la comuna de Las Condes.

No obstante, ahora La Piojera abrió un nuevo punto de venta de cara a las Fiestas Patrias 2025.

El nuevo local que abrió La Piojera

La histórica Piojera inauguró un nuevo local en el Mercado Central, específicamente en la entrada norte, por la calle Ismael Valdés Vergara, en la comuna de Santiago, según informó The Clinic.

Dicho punto de venta, atenderá de forma continua entre las 11:00 y las 18:00 horas.

En diálogo con el medio antes citado, el administrador de La Piojera, Mauricio Gajardo, detalló que “en el Mercado Central tengo una bodega, de La Piojera, con el sentido de incentivar que la gente venga al centro, que venga a estos sectores, a comprar todo lo relacionado a la elaboración del terremoto en casa, o sea, el vino, la granadina, el helado“.

Respecto a su funcionamiento, Gajardo explicó que "la idea es estar de lunes a domingo, hasta el 18 de septiembre, para que la gente venga, que se prepare antes, y que vaya conociendo nuestro nuestra bodega de venta, de vino“.

Eso sí, el administrador del local aclaró que el nuevo espacio que tiene La Piojera en el Mercado Central es solamente para compras, no para consumir en dicho lugar.

¿Cuándo abrirá La Piojera en el MUT de Las Condes?

Respecto a su apertura en el MUT, Gajardo señaló que aún están en la etapa de negociación. "Estamos negociando, y nos vamos netamente por el público, a pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad del sector, la gente todavía tiene la mala percepción del sector“, aclaró.

En tanto, el administrador reveló que la nueva sucursal de La Piojera estaría lista para el 2026, teniendo en cuenta los trámites a realizar antes de la apertura.