Exestrella de la NBA fue diagnosticada con cáncer cerebral y preocupa a la comunidad / Jason Miller

Mientras los fanáticos del baloncesto se mantienen a la espera de que comience una nueva temporada de la NBA para disfrutar de más acción al más alto nivel.

Sin embargo, durante las últimas horas salió a la luz una mala noticia relacionada con el presente de un exjugador que vive un complejo estado de salud.

Se trata nada más y nada menos que de Jason Collins, quien tuvo un paso por Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves y Brooklyn Nets, entre otros clubes.

Además, dejó una huella imborrable en la lucha de la inclusión, resaltando por ser el primer basquetbolista de la liga en declararse abiertamente homosexual.

Pero hoy en día hace noticia tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral, sufriendo un giro lamentable en su vida y marcando un hito para el futuro.

A través de un comunicado oficial, desde la National Basketball Association señalaron que Collins, de 46 años, se encuentra bajo tratamiento médico y pidió cautela a la hora de difundir detalles de su vida privada.

“Jason y su familia dan la bienvenida a su apoyo y oraciones, y piden amablemente privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, comentaron.

Una voz para la diversidad

Más allá de sus números en la cancha, Collins dejó una huella profunda en el deporte al romper barreras culturales y atreviéndose a dar un paso en pro de la diversidad.

En 2013, declaró públicamente su orientación sexual en la revista Sports Illustrated, escribiendo: “Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”.

Con esas palabras, se convirtió en el primer jugador en activo de la liga en dar ese paso, lo que tuvo un fuerte impacto en la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ dentro del deporte profesional.

En su última etapa como jugador decidió usar el dorsal 98, un homenaje a Matthew Shepard, estudiante asesinado en 1998 en un crimen de odio que generó cambios legislativos en Estados Unidos.

Tras su retiro, continuó ligado a la NBA a través del programa social NBA Cares y participó en iniciativas para promover la inclusión.

En una entrevista de 2023 con The Athletic, reflexionó: “Necesitamos más y más atletas masculinos para dar un paso adelante… para que llegue el día en que, después de un partido, la pareja de cada jugador pueda estar en la sala familiar esperándolo, sin importar el género”.