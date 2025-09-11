¿Dónde estudiaron los candidatos presidenciales de Chile? Tres pasaron por el mismo colegio / Mario Andrés Vergara Escobar

Uno de los temas que surgió en el primer debate presidencial fue la educación, donde uno de los que mencionó en qué colegios estudió fue Harold Mayne-Nicholls.

Al ser consultado por Eduardo Artés, sobre su postura política (dices que no eres de derecha ni de izquierda, ¿cómo llegas a ese punto neutral?) el antofagastino aprovechó de hacer un repaso por su currículum escolar.

“No fui a liceo. Mi padre y mi madre sí. Fui a colegios particulares siempre: al Saint George (Vitacura), al Colegio Yugoslavo (actual San Esteban), de Antofagasta, y al Colegio San José, en Antofagasta”, dijo Mayne-Nicholls, quien es periodista de la Pontificia Universidad Católica.

¿Dónde estudiaron los demás candidatos presidenciales?

José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser tiene algo más en común que ser candidatos de la derecha de Chile: los tres estudiaron en el Colegio Alemán de Santiago.

La diferencia es que Kaiser pasó por otros establecimientos: estudió también en el Alemán en Villarrica y Temuco. Terminó su enseñanza media en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins.

Jeannette Jara estudió en su infancia en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en Conchalí, en el Colegio San Diego. Terminó sus estudios secundarios en el Liceo Isaura Dinator de Guzmán, de Santiago.

El candidato del PDG, Franco Parisi, estudió en la Escuela Experimental Salvador Sanfuentes y luego en el Instituto Nacional.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami, cursó la primaria en el Lycée Victor Hugo de París. Secundaria: Alianza Francesa de Santiago (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) y los dos últimos años en Saint George’s College, Santiago.

Por último, Eduardo Artés trabajó en el taller metalúrgico de su padre y estudió de noche, en el Liceo nocturno N° 5, de educación técnica industrial. Se graduó de cerrajero.