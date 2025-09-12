Anita Alvarado vuelve a encender Arsmate con sesión hot junto a galán 26 años menor

Anita Alvarado no deja de reinventarse ni de encender las pantallas.

A un año de debutar en la plataforma de contenido para adultos Arsmate, la emprendedora volvió a cautivar con una sesión fotográfica.

En la sesión compartió protagonismo con Benjamín Mora, un ejecutivo comercial que, a sus 26 años, ya arrasa como creador de contenido erótico.

La explosiva dupla posó en una producción que rápidamente se hizo viral en la plataforma. Mora, aún sorprendido por la experiencia, confesó:

“Pensé que iba a poder seguirle el ritmo, pero Anita me dejó sin aire. Es fuego puro”.

Alvarado, por su parte, no se quedó atrás y lanzó una declaración que encendió aún más los comentarios: “A mi edad sigo siendo deseo y pasión”.

Lo que más llamó la atención fue un detalle íntimo que no pasó inadvertido entre los seguidores, generando cientos de reacciones en redes sociales.

Actualmente, Benjamín Mora es considerado uno de los creadores más exitosos de Arsmate, y su colaboración con Anita promete convertirse en uno de los contenidos más vistos del año.