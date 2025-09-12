;

PREVIA. Deportes Limache vs UC: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV por el Campeonato Nacional

‘Tomateros’ y ‘cruzados’ se ven las caras en Quillota por la Liga de Primera. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Deportes Limache y la Universidad Católica se ven las caras por la Liga de Primera | Agencia Uno

Deportes Limache y la Universidad Católica se ven las caras por la Liga de Primera | Agencia Uno

Después de una semana de descanso, el fútbol chileno en Primera División está de regreso. Tras la última fecha doble de las Eliminatorias, la Liga de Primera regresa con su jornada 23 y uno de los duelos atractivos de la fecha será el que protagonicen Deportes Limache y la Universidad Católica.

En el local, hay urgencia real por sumar puntos. Los ‘tomateros’ están a un punto de la zona de descenso y necesitan sumar unidades con urgencia para seguir soñando con la permanencia en el fútbol de honor chileno.

Sin embargo, al frente tendrán a una Universidad Católica que viene en racha y sueña con meterse en los puestos de clasificación a Copa Libertadores 2026. Son sextos con 36 puntos, a dos del objetivo.

Deportes Limache vs. UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Limache y la Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 13 de septiembre

  • 20:00 hrs | Deportes Limache vs. Universidad Católica Estadio Lucio Fariña

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad