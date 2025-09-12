Deportes Limache y la Universidad Católica se ven las caras por la Liga de Primera | Agencia Uno

Después de una semana de descanso, el fútbol chileno en Primera División está de regreso. Tras la última fecha doble de las Eliminatorias, la Liga de Primera regresa con su jornada 23 y uno de los duelos atractivos de la fecha será el que protagonicen Deportes Limache y la Universidad Católica.

En el local, hay urgencia real por sumar puntos. Los ‘tomateros’ están a un punto de la zona de descenso y necesitan sumar unidades con urgencia para seguir soñando con la permanencia en el fútbol de honor chileno.

Sin embargo, al frente tendrán a una Universidad Católica que viene en racha y sueña con meterse en los puestos de clasificación a Copa Libertadores 2026. Son sextos con 36 puntos, a dos del objetivo.

Deportes Limache vs. UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Limache y la Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 13 de septiembre