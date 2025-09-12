“Chile Endieciochado”: Gobierno lanza plataforma que permite buscar fondas y picadas en Fiestas Patrias

No queda nada para dar inicio a las Fiestas Patrias en Chile, una de las festividades más esperadas por la ciudadanía.

Durante estos días de celebración, miles de chilenos y chilenas acudirán a las tradicionales fondas y ramadas para compartir con familiares y amigos.

Sin embargo, muchos preferirán estas jornadas para viajar fuera de su región, por lo que se puede dar el escenario de que las personas no conozcan los lugares de celebración en las diversas zonas del país.

Por esta razón, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el visor “Chile Endieciochado”, el cual permite buscar fondas y picadas en Fiestas Patrias.

La plataforma funciona de manera manual, es decir, cada uno busca la locación; pero también hay un buscador que te da la opción de filtrar por regiones.

El visor reúne más de 200 fondas y sitios gastronómicos a lo largo del país, donde además de su locación, también se puede encontrar información respecto a fechas, horarios y direcciones para celebrar con alegría y seguridad.

“El ‘Visor Chile Endieciochado’ es una herramienta para poder tener a disposición de la ciudadanía porque todos estos locales han sido fiscalizados, y por lo tanto dan garantías que van a poder disfrutar de manera segura”, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

✨ ¡Este 18 las tradiciones tienen su propio mapa!

Lanzamos el Visor “Chile Endieciochado”, una plataforma que reúne más de 200 fondas y sitios gastronómicos a lo largo del país.



🇨🇱 Encuentra fechas, horarios y direcciones para celebrar con alegría y seguridad. pic.twitter.com/ij9rDmMBMH — Subsecretaría General de Gobierno (@SubseVoceriaGob) September 12, 2025