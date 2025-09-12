Pablo Ilabaca y Lucho Castillo estuvieron en Ciudadano ADN para conversar sobre su crecimiento como dupla musical en la cueca urbana y el lanzamiento de Nochecitas alegres.

Bajo el nombre de Castillo Ilabaca, reconocen que ya era necesario hacer un disco y “este sencillo, Nochecitas alegres, es el segundo. Ya lanzamos antes Las cosas bien claras“.

Esto comienza a darle forma a un disco de 10 canciones “que son variadas” a pesar de que “está todo ligado con el folklore”.

A pesar de que aún no hay fecha específica para el lanzamiento, adelantan que llevará por nombre Castillo Ilabaca Volumen 1, adelantando que tendrá toques “bien rockeros”.

Lucho hizo hincapié en que “esta es la primera vez que aparecemos juntos” a pesar de que “siempre hemos hecho cosas juntos”.

“El hecho de consolidar este trabajo con Pablo ha sido maravilloso, porque creo que nos pilla en un momento bien maduro”, expresó.

Por su parte, Ilabaca destacó la calidad creativa y profesional de Castillo, asegurando que “es un placer trabajar con él en la producción”.

Además, detalló que “todas las canciones de este disco son de Luco Castillo. Ni uno de autoría mía”, pero valorando la libertad y comodidad con la que logran colaborar. Esto, apelando, según Lucho, a la “cercanía y la confianza”.