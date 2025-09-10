Revelan que este fruta fue un remedio ancestral para bajar el colesterol y el azúcar en sangre / Richard Drury

Una fruta verde, con un sabor intenso y una apariencia poco convencional, está ganando popularidad en el mundo del bienestar gracias a sus potentes beneficios para la salud.

Aunque en países como Estados Unidos recién comienza a ser tendencia, en Asia ha sido utilizada por siglos como parte de la medicina tradicional.

En regiones como Okinawa, Japón, una de las llamadas “Zonas Azules” reconocidas por su longevidad, esta fruta forma parte esencial de la dieta.

Allí, los índices de enfermedades cardiovasculares, cáncer y obesidad son considerablemente más bajos que en otras partes del mundo.

Se trata del melón amargo, también conocido como bitter gourd, goya o karela. Este fruto, cargado de nutrientes y antioxidantes, ha sido objeto de diversos estudios que apuntan a sus posibles propiedades para mejorar la salud.

Una fruta cargada de nutrientes

El melón amargo es rico en vitamina C, esencial para el sistema inmune, además de vitamina A, calcio, potasio, zinc, magnesio y fósforo. Su alto contenido de fibra ayuda a la digestión y la regulación del peso corporal.

Uno de sus compuestos más destacados es el polipéptido-P, una sustancia con efectos similares a la insulina, lo que lo convierte en un aliado potencial para quienes buscan controlar los niveles de azúcar en la sangre.

De hecho, un estudio en pacientes con diabetes tipo 2 demostró que consumir 2.000 mg diarios de melón amargo durante 12 semanas redujo significativamente la glucosa en comparación con un grupo de control.

Beneficios adicionales

Regulación del colesterol : investigaciones sugieren que puede reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”), disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas.

: investigaciones sugieren que puede reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”), disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Propiedades antimicrobianas : extractos de su pulpa y semillas han mostrado actividad contra bacterias, virus e incluso parásitos.

: extractos de su pulpa y semillas han mostrado actividad contra bacterias, virus e incluso parásitos. Potencial anticancerígeno: estudios en laboratorio y en animales indican que sus compuestos pueden frenar el crecimiento de células tumorales en distintos tipos de cáncer, aunque aún se necesitan ensayos clínicos en humanos.

