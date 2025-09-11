;

¿Qué son los DPF? Muchos conductores lo retiran ilegalmente de sus autos por esta razón

Expertos en medioambiente presentarán una demanda contra los talleres que remuevan la pieza de los vehículos.

Sebastián Escares

¿Qué son los DPF? Muchos conductores lo retiran ilegalmente de sus autos por esta razón

Hace un par de días, un reportaje dio a conocer sobre el retiro ilegal de un artefacto de los vehículos: los DPF.

En concreto, el DPF corresponde al Filtro de Partículas Diésel, el cual está instalado en el sistema de escape del auto y tiene como función retener las partículas generadas por la combustión del diésel.

¿Por qué muchos lo retiran? Según el reportaje publicado por 24 Horas, muchos conductores toman la decisión de sacar el artefacto de sus autos ya que el valor de la mantención de dicha pieza es caro.

No obstante, el hecho de retirar el DPF de los vehículos es una práctica ilegal en Chile y repercute directamente en la salud y el bienestar de las personas.

Revisa también:

ADN

Ante ello, es que expertos en medioambiente y en salud ambiental presentarán una demanda contra cerca de 10 talleres por el daño ambiental que están generando al remover los DPF de los automóviles.

La función del DPF en los autos

Entre las principales funciones que tiene el artefacto, es retener e incinerar las partículas dañinas que expulsan los vehículos diésel.

Gracias a lo anterior, es que aquellos vehículos que son diésel pueden circular libremente por las calles de Chile.

Acorde a lo publicado por el portal dpf revival, los valores de la remoción de la pieza fluctúan entre los $300.000 y los $600.000. Sin embargo, retirar el DPF podría resultar mucho más caro a largo plazo, considerando: “multas, fallas mecánicas y pérdida de valor del vehículo“, explican.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad