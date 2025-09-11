¿Qué son los DPF? Muchos conductores lo retiran ilegalmente de sus autos por esta razón

Hace un par de días, un reportaje dio a conocer sobre el retiro ilegal de un artefacto de los vehículos: los DPF.

En concreto, el DPF corresponde al Filtro de Partículas Diésel, el cual está instalado en el sistema de escape del auto y tiene como función retener las partículas generadas por la combustión del diésel.

¿Por qué muchos lo retiran? Según el reportaje publicado por 24 Horas, muchos conductores toman la decisión de sacar el artefacto de sus autos ya que el valor de la mantención de dicha pieza es caro.

No obstante, el hecho de retirar el DPF de los vehículos es una práctica ilegal en Chile y repercute directamente en la salud y el bienestar de las personas.

Ante ello, es que expertos en medioambiente y en salud ambiental presentarán una demanda contra cerca de 10 talleres por el daño ambiental que están generando al remover los DPF de los automóviles.

La función del DPF en los autos

Entre las principales funciones que tiene el artefacto, es retener e incinerar las partículas dañinas que expulsan los vehículos diésel.

Gracias a lo anterior, es que aquellos vehículos que son diésel pueden circular libremente por las calles de Chile.

Acorde a lo publicado por el portal dpf revival, los valores de la remoción de la pieza fluctúan entre los $300.000 y los $600.000. Sin embargo, retirar el DPF podría resultar mucho más caro a largo plazo, considerando: “multas, fallas mecánicas y pérdida de valor del vehículo“, explican.