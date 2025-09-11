;

¿Planeas comprar una polera? En estos detalles debes fijarte si quieres que te dure varios años, según experta

Las prendas elaboradas con un algodón en particular ayudan a que esta sea más resistente.

Sebastián Escares

Cada vez falta menos para que llegue la primavera, lo que es un sinónimo del aumento de las temperaturas en Chie.

En ese contexto, es altamente probable que las personas en esta época del año opten por realizar una renovación en su closet comprando prendas de ropa como, por ejemplo, poleras.

De ser así el caso, siempre es recomendable comprar ropa de una calidad que permita utilizarla por varios años.

En ese sentido, una especialista en el área de los textiles reveló los detalles en los que hay que fijarse para escoger un producto de alta calidad.

En esto tienes que fijarte antes de comprar una polera

En conversación con LUN, la jefa del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Cueros y Textiles de la Universidad de Santiago, Lorena Ramírez, aclaró que el algodón Pima es de calidad superior al algodón tradicional.

El algodón Pima posee fibras muy largas y un mejor rendimiento, lo que da como resultado tejidos más suaves y resistentes que el algodón tradicional, que es de fibra más corta, menos suave, con menor resistencia, más común y económico”, detalló.

Respecto a los algodones de ropa, los tres mejores son el de Pima, Egipcio e India-Turco. “Cuanto mayor sea la calidad, mejor será la resistencia de la prenda”, aseguró Ramírez.

No obstante, según comentó la especialista, la mayoría de los algodones que circulan en la ropa que se vende en Chile, proviene de China.

¿Cómo reconocer el algodón Pima? La experta indicó que las prendas de este tipo “poseen un tacto muy suave, liso y sedoso, visualmente debe verse sin imperfecciones, ni pelusillas, colores más vivos y caída suave”.

Aunque un punto a tener en cuenta, es que las prendas de ropa que están fabricadas con algodón Pima puede encogerse si se seca a alta temperatura. “Se recomienda lavar todo tipo de algodón con prendas y colores similares, utilizando agua fría, detergente suave y un ciclo de lavado suave. Lo ideal es secar al aire, pero si no es posible, usar un ciclo de baja temperatura y seguir las instrucciones de las etiquetas”, concluyó Ramírez.

